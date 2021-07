Una serata tra vino, arte, prelibatezze e storie di donne

Dopo lo stop forzato a causa della pandemia, il progetto “Arte Agricoltura – Storie di Donne e di mani che producono” riparte giovedì 29 luglio, dalle ore 19.30, con una serata tra vino, prelibatezze e pittura in programma presso l’azienda agricola Alessandra Ravagli di Ragone di Ravenna (via Argine Destro Montone, 220).

Il progetto, promosso da Coldiretti Ravenna e Coldiretti Donne Impresa in collaborazione con la Camera di Commercio di Ravenna e coordinato da Claudia Romano, esperta in marketing e comunicazione, ha l’obiettivo di offrire visibilità all’innovazione portata dalle donne in agricoltura e all’integrazione tra due mondi, quello agricolo appunto e quello artistico, sempre più connessi e vicini, due mondi entrambi centrali per il territorio ravennate.

Il progetto vede protagoniste in questo secondo appuntamento l’imprenditrice agricola Alessandra Ravagli, dell’omonima azienda vitivinicola di Ragone con i suoi vini autoctoni, il cuoco contadino Gianluca Martelli dell’Agriturismo Martelli di Borgo Montone con le sue delizie che accompagneranno la degustazione enologica e la pittrice Angela Zini con le sue opere d’arte a tema.

Una serata all’insegna dell’intrattenimento per parlare della produzione del vino secondo un processo ancora artigianale, illustrato sapientemente dall’artista Zini. Cinque tavole inedite, infatti, racconteranno cinque fasi della ‘vita tra vigna e cantina’: la raccolta, la pigiatura e svinatura, l’imbottigliamento e l’etichettatura. Una narrazione arricchita dalla presenza delle Dee protettrici dei 3 vitigni autoctoni coltivati da Alessandra: Famoso, Longanesi, Tundè. Angela Zini dipingerà live, durante la serata, utilizzando il vino come colore per dimostrarne la versatilità. Sarà possibile effettuare la visita della cantina Ravagli.

Al termine della serata verrà donata l’opera «Come una rosa in un temporale» al centro antiviolenza Linea Rosa di Ravenna, come gesto di solidarietà e di augurio verso le Donne che sono vittime di violenza fisica e psicologica. La serata, comprensiva di degustazione guidata, aperitivo contadino, visita alla cantina e live painting, avrà un costo di 10 euro a persona (esclusi i bambini per i quali è previsto un cestino dedicato). Posti limitati, richiesta la prenotazione al 347 8884547 (Alessandra).