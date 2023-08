Una serata tra le vigne con musica, poesia e chiaro di luna

Indirizzo non disponibile

Domenica 27 agosto dalle 19.30 tra le vigne dell’azienda agricola Solaroli, a San Severo di Cotignola in via Maremme 11, ci sarà "Che fai, tu Luna, in ciel?", una serata di musica, poesia e osservazione della Luna. Gli artisti Roberto Kirtan Romagnoli e Alessia Maiello proporranno alcune letture tratte dal mondo della poesia, della scienza e dell’arte, accompagnate da musiche notturne dedicate al cielo, eseguite con strumenti quali flauti traversi indiani e santur persiano.

La serata proseguirà con l’associazione astrofili Antares per l’osservazione del nostro satellite e delle stelle che da sempre guidano il destino degli uomini e il sogno dei poeti. Durante la serata si potranno gustare i vini dell’azienda agricola Solaroli e cenare con la piadina farcita della Pro Loco di Cotignola. L’iniziativa, organizzata dal Comune di Cotignola ed è a ingresso gratuito.