Una settimana di cinema d'autore all'arena di Conselice

L'arena “D'ri d'e' teàtar” di Conselice riprende le sue attività dopo la pausa di Ferragosto con una settimana dedicata al cinema d'autore, da sabato 21 a venerdì 27 agosto.

Si comincia sabato 21 giugno alle ore 21, con "Il meglio deve ancora venire", una commedia di Alexandre de La Patellièr e Matthieu Delaporte che diverte col gioco degli equivoci tra due amici convinti di essere prossimi alla morte. Si continua domenica 22 con "Volevo nascondermi", con Elio Germano nei panni del pittore Ligabue per la regia di Giorgio Diritti. Si riprende lunedì 23 con "la Candidata ideale" per la regia di Haifaa Al-Mansour: un film che denuncia il patriarcato saudita con sensibilità e senza mai ricorrere ai toni del pamphlet.

Martedì 24 è la volta di "Un divano a Tunisi" di Manele Labidi Labbè, dalle scene esilaranti e da ritratti dalla comicità irresistibile, in una Tunisia in piena ricostruzione. Mercoledì 25 il secondo film italiano, "Le sorelle Macaluso" di Emma Dante che racconta la storia semplice di una famiglia palermitana che consuma la sua tragedia in un giorno d'estate. Si continua giovedì 26 con l'ultimo film di Susanna Nicchiarelli, "Miss Marx": una coraggiosa rilettura punk rock di Eleanor Marx, figlia ed erede ideologica del padre Karl. La settimana del Cinema a Conselice si chiude venerdì 27 con Toni Servillo ed Antonio Albanese in "La famosa invasione degli orsi in Sicilia" di Lorenzo Mattotti.

"Più ancora degli appuntamenti estivi di teatro presentati a luglio da Davide Dalfiume o i concerti, è questa prima rassegna di cinema d'autore a segnare la piena ripresa dopo la pandemia – sottolinea Raffaella Gasparri, assessore alla Cultura del Comune di Conselice – riaprire l'arena al cinema dopo diversi decenni è la vera novità dell'estate conselicese, per rivivere atmosfere di altri tempi e godendosi insieme un paio d'ore di buon cinema ad un prezzo più che popolare".

Il costo del biglietto è di 4 euro ed all'interno dell'Arena sono rispettate le disposizioni anticontagio previste dalla normativa vigente. All’accesso sarà richiesta l’esibizione del green pass.