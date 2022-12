Una settimana ricca di eventi a Castel Bolognese. Ecco quelli in programma da mercoledì 7 dicembre in avanti:



mercoledì 7 dicembre - ore 18:30

Biblioteca Comunale

UN CASTELLO DI LIBRI - INCONTRO CON VINCENZO SCHETTINI

Il prof influencer Vincenzo Schettini, in una presentazione-spettacolo del suo libro "La fisica che ci piace" (Mondadori, 2022).

mercoledì 7 dicembre – ore 20:30

Ex Chiesa di Santa Maria della Misericordia e Sala Espositiva

UN DESIDERIO DIETRO L'ANGOLO

Presentazione del libro “Il prima e il dopo” di Franca Marabini con uno spettacolo di Parole Vive a cura di Agorà Danza.

Info: 348 2802595 - langolocb@gmail.com

giovedì 8 dicembre

Molino Scodellino

INAUGURAZIONE PRESEPI IN MOSTRA

Opere di Franca Boschi, Giorgio Masotti, Antonio Di Iorio (fino al 6 gennaio).

giovedì 8 dicembre

Chiostro della Residenza Comunale

INAUGURAZIONE PRESEPE

Allestimento del Presepe a cura dell’Associazione Pro Loco di Castel Bolognese (fino all’8 gennaio).

giovedì 8 dicembre

Torrione dell’Ospedale

ESPOSIZIONE DELL’INSTALLAZIONE TrE

Opera figurativa collettiva di Rosetta Tronconi e Stefano Zaniboni (fino all’8 gennaio).

giovedì 8 dicembre – ore 18:15

Chiesa di San Petronio

CONCERTO DI NATALE

Brani eseguiti dal gruppo Loading. Concerto di beneficienza a favore dell’Istituto Oncologico Romagnolo. Evento organizzato dal Lions Club Valle del Senio.

venerdì 9 dicembre – ore 20:30

Teatrino del Vecchio Mercato

FINESTRE SUL MONDO

“Portogallo e Andalusia”, a cura di Maicol Sabatino. Evento organizzata dal Centro Sociale Castellano e dall’Associazione Gemellaggi. Ingresso libero.

venerdì 9 dicembre – ore 20.30

Ex Chiesa di Santa Maria della Misericordia e Sala Espositiva

UN DESIDERIO DIETRO L'ANGOLO

I corti di Valentino Bettini.

Info: 348 2802595 - langolocb@gmail.com

sabato 10 dicembre – ore 10:00

Sentiero della Legalità (Parco Fluviale – ingresso Via Boccaccio)

MARCIA DEI DIRITTI UMANI

Tradizionale marcia del progetto “Dal Dialogo alla Pace”.

sabato 10 dicembre - ore 11:00

Biblioteca Comunale

NATI PER LEGGERE

Letture per bimbi 3-7 anni a cura delle volontarie "Nati per Leggere".

sabato 10 dicembre – ore 15.00

Teatrino del Vecchio Mercato

CONFERENZA SULLA LEGALITÀ

Con Lino Busà (direttore del Centro studi e ricerche Temi per la Legalità, Presidente di SOS Impresa Lazio).

sabato 10 dicembre – ore 21:00

Ex Chiesa di Santa Maria della Misericordia

GENIO E SREGOLATEZZA

Concerto sinfonico dedicato al compositore austriaco W. A. Mozart, con introduzione all’ascolto. Intero 5 €, ridotto 2 €, gratuito under 6 e disabili.

domenica 11 dicembre - ore 18.00

Ex Chiesa di Santa Maria della Misericordia e Sala Espositiva

L’OFFICINA DEL SAPER FARE

Laboratori artistici.