"Una società per relazioni", riparte la rassegna contro la violenza sulle donne

Il 25 novembre si celebra la giornata internazionale contro la violenza sulle donne, nell'occasione Ravenna propone la rassegna Una società per relazioni: strade alternative alla violenza, giunta alla ottava edizione e caratterizzata da tre settimane di eventi che si svolgeranno dal 10 novembre al 3 dicembre.

Gli appuntamenti prevedono incontri, arte, teatro, musica e libri, distribuiti in vari luoghi della città. Il cartellone di eventi è promosso dall’assessorato alle Politiche e cultura di genere, guidato dall’assessora Federica Moschini, in collaborazione con Villaggio globale, che fa da capofila a numerose altre associazioni.

“Anche quest’anno – afferma l’assessora Moschini – la rassegna si presenta ricca e densa di appuntamenti con l’obiettivo di promuovere la cultura del rispetto, dei diritti delle donne e della parità di genere contro ogni forma di discriminazione e di violenza. L’adesione sempre più numerosa e attiva delle associazioni nella proposta degli eventi ci rende orgogliosi e soddisfatti perché rafforza l’importanza e il messaggio della ricorrenza”.

Gli appuntamenti si aprono giovedì 10 novembre, alle 18.30, a palazzo Rasponi Dalle Teste con la presentazione del libro di Giandonato Disanto “Chiamiamoli vigliacchi”; martedì 15 novembre al teatro Rasi, dalle 18.30 alle 22.30, si terrà l’evento teatrale e musicale “Le regine del limite” a cura di Lady Godiva Teatro e Le Oltraggiose, in collaborazione con Spazio A e Ludus Vocalis Ragazzi; mercoledì 16 novembre, dalle 15 alle 18, nello spazio Agorà di Lido Adriano è previsto un laboratorio-percorso sui pregiudizi e sugli stereotipi di genere dedicato ai ragazzi e alle ragazze della scuola secondaria di primo grado, in programma anche mercoledì 23 e 30 novembre; l’evento è a cura di Cooperativa sociale Librazione - Servizio muoviti e Spazio sociale polivalente Agorà di Lido Adriano, Cnai Ravenna (Consociazione nazionale delle associazioni infermiere/i).

Sabato 19 novembre si svolgerà la manifestazione pubblica “Uomini in scarpe rosse: contro la violenza sulle donne”; un corteo partirà dai giardini Speyer alle 10.30 e sfilerà per il centro di Ravenna per dire NO alla violenza sulle donne, fermandosi davanti ad alcuni luoghi significativi e raggiungendo alle 11.30 piazza XX Settembre dove si terranno alcune letture seguite da una performance degli studenti del liceo scientifico Oriani. Le immagini del poster e del pieghevole dell’evento sono state realizzate dalle studentesse e studenti del Liceo Artistico Nervi-Severini.

Il calendario degli eventi prosegue con numerosi altri appuntamenti ed è reso possibile grazie all’impegno di tante realtà cittadine, che offrono punti di vista e nuovi strumenti culturali e che costituiscono una testimonianza di volontà e tenacia per l’affermazione della piena parità dei generi e del rispetto tra gli stessi. Il tema delle relazioni tra i generi sarà affrontato sotto molteplici aspetti e linguaggi, anche giuridici e sociologici, prevedendo incontri, laboratori teatrali, musica, con il coinvolgimento delle scuole e dei giovani.

Il lavoro con le scuole è molto importante e proficuo. Tramite letture, video, laboratori interattivi è possibile approfondire queste tematiche con uno sguardo ai luoghi dove i diritti delle bambine e delle ragazze sono negati. Alcuni eventi verranno proposti anche in modalità webinar, esperienza acquisita in seguito all’emergenza sanitaria, che comunque si rivela molto utile per differenziare l’offerta di proposte e favorire una maggiore partecipazione. Sono previsti anche un percorso di formazione per operatori del settore e presentazione di libri tesi a stimolare riflessioni e mantenere viva l'attenzione sulla condizione delle donne.