Una targa per Italo Zingarelli: con lui nacque la coppia Bud Spencer e Terence Hill

Il Lugo Music Festival celebra il cinema italiano e quella che è stata forse la coppia più amata d'Italia: Bud Spencer e Terence Hill. Il Cineclub Italo Zingarelli organizza per giovedì 24 giugno, alla presenza del sindaco di Lugo Davide Ranalli, l'inaugurazione della targa dedicata a Italo Zingarelli, storico produttore cinematografico, apposta nella sua casa natale in Corso Garibaldi a Lugo. Proprio in Corso Garibaldi Garibaldi, 50 anni fa, veniva proiettata al cinema Astra in anteprima mondiale la visione di Continuavano a chiamarlo Trinità dove Bud Spencer e Terence Hill suggellarono il loro legame con Italo, lughese fautore della nascita del mitico duo cinematografico, che tanta parte ebbe nella creazione del mito del western all’italiana.

Per l’occasione saranno presenti anche i figli Sandra, Fabio e Sergio Zingarelli, oltre a Guido De Angelis degli Oliver Onions (creatori delle musiche del film). Inoltre, al Cineclub per questo anniversario, Renato Casaro (celebre illustratore di molte locandine di film di Bud Spencer e Terence Hill, ma anche di Balla coi lupi, Rambo e molte altre) ha donato un dipinto originale della coppia con Italo.