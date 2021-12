Una visita ai laboratori di restauro della Soprintendenza

Venerdì 3 dicembre, dalle ore 15.30 alle ore 18.30, la Soprintendenza ABAP (Archeologia, Belle Arti e Paesaggio) di Ravenna apre le porte dei suoi Laboratori di Restauro in via Fiandrini 6.

Saranno organizzate una serie di visite guidate articolate su diversi orari (4 turni di circa 30 minuti: 15.30, 16.15, 17.00, 17.45 ) per un massimo di 8 partecipanti a turno. Gli interessati potranno accedere all’interno di questa struttura operativa dove sono collocati alcuni manufatti in corso di restauro e aver modo di comprendere come attraverso l’archeologia si rivelano gli atti della nostra storia e come un progetto di restauro rappresenti un’attività che attraverso conoscenza, osservazione e indagine dei reperti sia in grado di raccogliere tutte le informazioni che ci consegna un documento storico.

In particolare sarà possibile ammirare i frammenti di un trono ligneo, interamente decorato, rinvenuto all’interno di una ricca sepoltura villanoviana di Verucchio (Tomba 26, Necropoli Moroni), durante gli scavi archeologici del 1969.

Prenotazione obbligatoria: 0544 543729 nella fascia oraria 9-13 o inviare una mail all’indirizzo elena.cristoferi@beniculturali.it