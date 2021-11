Una visita all'antica cripta di Sant’Ippolito

Indirizzo non disponibile

Sabato 13 novembre si va con la Pro Loco di Faenza alla scoperta della chiesa di Sant’Ippolito e della sua antica cripta. Ritrovo alle ore 15 in Via Sant’Ippolito. E’ richiesto un contributo destinato a fini culturali di 5 euro; 3 euro per i soci Pro Loco Faenza. Prenotazioni: tel. 0546 25231 - info@prolocofaenza.it

La più antica notizia del monastero dei Santi Ippolito e Lorenzo risale agli inizi del secolo XI. Si tratta di un atto di donazione, da parte del vescovo di Faenza Ildebrando, della cappella di Sant’Antonino in Borgo Durbecco all’abate Giovanni, nel 1022.

Accanto al chiostro, in origine porticato sui quattro lati, si posiziona la cripta, composta da tre ambienti, con l’abside centrale forse pertinente alla primitiva chiesa dei Benedettini Neri. Balza immediatamente agli occhi l’ampio uso di materiale di recupero romano di varia provenienza, insieme ad elementi carolingi ed ottoniani.

Nel 1146 il convento passò ai Camaldolesi, che quattro secoli dopo ne fecero la sede dell’abate generale. Nella seconda metà del ‘700, come la gran parte degli ordini religiosi in città, essi ricostruirono la chiesa. La facciata è semplicemente strutturata con grandi lesene di ordine corinzio ed angoli smussati. L’interno, ricco di decorazioni, eppure all’apparenza semplice ed elegante, ha proporzioni slanciate e un presbiterio allungato, non dovuto alla necessità di adeguarsi a volumetrie preesistenti, ma intenzionale.