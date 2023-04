Una visita esperienziale nella rocca sforzesca e un aperitivo floreale

Visite e aperitivi nella Romagna faentina. La Rocca di Riolo Terme per il mese di aprile ha in programma attività per adulti e bambini. Si comincia a Pasquetta, lunedì 10 aprile, alle ore 15 è in programma “Gli esperimenti di nostra signora Caterina”, una visita guidata esperienziale per conoscere da vicino la figura di Caterina Sforza, scoprendo la sua vita, le sue ricette cifrate e le erbe officinali che utilizzava in una visita guidata che porterà i visitatori a cimentarsi nella realizzazione di alcuni esperimenti al fianco della Leonessa delle Romagne. Quota di partecipazione 6 euro.

Svaghi anche al Giardino delle Erbe “Augusto Rinaldi Ceroni” di Casola Valsenio. Lunedì 10 aprile, alle ore 10, è in programma aperitivo floreale, una vera e propria esperienza immersiva tra le coltivazioni del giardino per scoprire le meraviglie della natura. I partecipanti potranno gustare un delizioso aperitivo arricchendolo con i fiori colorati e le piante profumate raccolti durante la visita guidata. Prenotazione obbligatoria, € 15.