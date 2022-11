Una visita tra alberi e storia per scoprire il podere che si è trasformato in bosco

Indirizzo non disponibile

In occasione della Giornata Nazionale degli Alberi, della Settimana Europea per la Riduzione dei Rifiuti, del Festival della Cultura Tecnica e di Vivi il Verde 2022, l’Unione dei Comuni della Bassa Romagna e il Comune di Bagnacavallo organizzano l’iniziativa “Storia ed evoluzione del ‘giardino’ boscato del Podere Pantaleone”, in programma domenica 20 novembre dalle 14 alle 17.

Ci sarà una visita guidata all’interno del Podere Pantaleone di Bagnacavallo dove si incontreranno alberi secolari e maestosi. Attraverso racconti e aneddoti sul vecchio proprietario, si presenterà il bosco come egli lo immaginava nel futuro, con grandi alberi. Si spiegheranno le antiche tradizioni di coltivazione della vite, che utilizzavano vari alberi vivi e si confronteranno con le moderne tecniche viticole. Si racconterà anche delle buone pratiche domestiche, dell’agricoltura locale di un tempo e del lavoro dignitoso.

Sono previsti inoltre un percorso con stimolazioni sensoriali e un laboratorio su insetti del legno morto con contatto diretto e inusuale. Saranno a disposizione frutti antichi bio per tutti, a km certi e anche bio-spontanei e sarà possibile ricevere piccoli alberi dell’oasi (previa prenotazione), salvati dallo sfalcio, da piantare nel proprio giardino. Ingresso gratuito.