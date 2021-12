Uno scatto "tra le stelle": un set fotografico gratuito al museo

Indirizzo non disponibile

Nell’anno delle celebrazioni per il settecentenario della morte del poeta, il tema delle stelle, tanto presente nell’opera dantesca, diviene simbolo e immagine guida delle festività natalizie nella nostra città, evocando il celebre verso “Segui tua stella” che il maestro Brunetto Latini dice rivolgendosi a Dante durante il loro incontro nel canto XV dell’Inferno. Ed è alle stelle che il MAR dedica uno spazio speciale domenica 19 dicembre, dalle ore 14.30 alle 18.30, nell’ambito della mostra Dante. Gli occhi e la mente. Un’epopea POP, con un suggestivo progetto fotografico firmato da Marco Parollo, realizzato per l’occasione davanti all'installazione site specific di Adelaide Cioni, Cinque pezzi di cielo.

Si tratta di una vera e propria esperienza di tipo immersivo, dove lo spazio dell’opera racchiuso tra “pezzi di cielo”, in un piccolo ambiente dominato dal tema del sogno, si trasforma in set fotografico d’eccezione. Il visitatore diviene così protagonista non solo di un ritratto d’autore ma anche dell’opera nella quale sembra poter entrare, sperimentandone le delicate suggestioni.

Il fotografo Marco Parollo immortalerà chiunque voglia farsi ritrarre: per partecipare è necessaria la prenotazione che garantirà anche l’ingresso omaggio alla mostra. I partecipanti all’evento riceveranno gratuitamente la fotografia in formato digitale, da condividere attraverso i seguenti hashtag: #NataleRavenna, #seguituastella, #RavennaperDante #vivadante #epopeapop #marravenna #myravenna. Per partecipare è necessaria la prenotazione (fino a esaurimento posti) inviando una mail entro venerdì 17 dicembre alle ore 12.00 a: ufficio.stampa@museocitta.ra.it