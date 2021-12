Uno sguardo ironco sull'eredità della Rivoluzione francese con "Ottantanove"

Martedì 7 dicembre, alle 21, Marco Cavalcoli, Elvira Frosini e Daniele Timpano portano sul palco dell'Almagià di Ravenna lo spettacolo "Ottantanove".

1789. La Rivoluzione francese tocca e cambia tutta l’Europa fondando il mondo in cui viviamo. Ma cosa ne rimane 230 anni dopo? Elvira Frosini e Daniele Timpano, affiancati per la prima volta in scena da Marco Cavalcoli (che il pubblico ravennate conosce bene per la sua lunga collaborazione con Fanny & Alexander), con la loro scrittura affilata e spietatamente ironica, pronti ancora una volta a scandagliare e a smascherare l’apparato culturale occidentale con tutti i suoi simboli e le sue retoriche fino ad arrivare all’osso dei suoi miti fondativi.

Passato e presente, storia francese e storia italiana, modernità e postmodernità si sovrappongono sul palco in un percorso volto a mettere in crisi le nostre vite “democratiche” e l’immaginario legato al concetto di rivoluzione. Una rivoluzione è ancora possibile? E in che modo? Oppure si tratta di una cosa vecchia, novecentesca, conclusasi in un altro tempo e in un’altra Storia? Lo spettacolo ha vinto la Menzione Speciale “Franco Quadri” nell’ambito del Premio Riccione 2019.

Biglietti: Intero 12 €, Ridotto 10 € Carnet da 5 spettacoli 40 € Under30, Abbonati a La Stagione dei Teatri.