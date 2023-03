Bontà e solidarietà: tornano le uova di Pasqua per sostenere la ricerca su leucemia e linfomi

Il 24, 25 e 26 marzo ritornano in oltre 4.300 piazze italiane le Uova di Pasqua AIL, iniziativa posta sotto l’alto Patronato del Presidente della Repubblica, giunta alla sua 30° edizione. Come da tradizione è in programma l’importante appuntamento con la Solidarietà promosso dall’Associazione Italiana contro Leucemie, linfomi e mieloma da sempre al fianco dei pazienti ematologici e delle loro famiglie. Il ricavato della vendita finanzia la ricerca sulle leucemie, i linfomi, il mieloma e le altre malattie del sangue.



Il contributo minimo associativo per ricevere l’Uovo di Pasqua AIL è di 12 euro. A Ravenna si possono trovare le Uova di Pasqua Ail presso: la Farmacia Montanari in via Mattei 30, la Farmacia Moderna in via Bovini 11, la Farmacia Candiano in via Trieste 1, la Farmacia di Borgo Montone in via Fiume Montone abbandonato 417, la Farmacia del Ponte Nuovo in via Romea Sud 121, la chiesa di San Domenico in via Cavour 1, e la Farmacia San Biagio in via Maggiore 6. Ma tanti altri appuntamenti sono previsti nel resto della Provincia. Maggiori informazioni sul sito dell’Ail. Le Uova AIL, al latte o fondente, sono riconoscibili grazie al logo dell’Associazione presente sulla confezione, che racchiude simbolicamente il grande impegno quotidiano dell’Associazione: donare un futuro ai sogni dei pazienti con tumore del sangue.