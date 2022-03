Uova di pasqua e altre sorprese al mercatino solidale della Croce Rossa

La Croce Rossa Italiana - Comitato di Ravenna sarà a disposizione per 3 giornate consecutive in occasione del “Mercatino di Pasqua” che si svolgerà in Piazza S. Francesco a Ravenna nei giorni 18-19-20 marzo e 8-9-10 aprile dalle ore 9.30 fino alle ore 19.00.

Come sempre saranno in vendita abiti, oggettistica, quadri, libri e in occasione del periodo le uova di pasqua solidali. Il ricavato sarà devoluto alle attività sociali, aumentate negli ultimi due anni a causa delle necessità legate alla pandemia e al momento ancora più pressanti per la situazione umanitaria in atto come supporto alle popolazioni che stanno fuggendo dall’Ucraina.

Attualmente le attività che richiedono fondi sono: supporto economico a famiglie in difficoltà, farmaco solidale, fornitura di kit di base di conforto alle persone arrivate sul nostro territorio a causa del conflitto, acquisto presidi sanitari e in particolare per i bambini.