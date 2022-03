Utilizzare le energie rinnovabili nell’agricoltura sostenibile: un incontro dedicato ai bambini

ToGether, associazione che opera in partnership con Tozzi Green, società impegnata nella diffusione delle energie rinnovabili, organizza per la mattina di sabato 26 marzo, dalle 10 alle 12, un laboratorio sul tema “L’energia della natura”, dedicato ai bambini della scuola primaria.

Il laboratorio si svolgerà al Caseificio Buon Pastore di Sant’Alberto, struttura di via Fiorello 14/a all’interno della quale si allevano ovini (oggi un centinaio di capi) secondo i principi del welfare animale e si producono formaggi (circa 12 quintali all’anno). Una realtà che gestisce tutta la filiera produttiva nel rispetto del bestiame, dell’ambiente, del consumatore: e in collaborazione energetica con l’adiacente campo fotovoltaico di 70 ettari.

Nella mattinata gli operatori di ToGether daranno vita ad un percorso esperienziale per far comprendere come si possono utilizzare le energie rinnovabili nell’agricoltura sostenibile: il programma prevede momenti di grande interesse per i giovani partecipanti, come l’incontro con gli animali, l’esplorazione e la cura dell’orto. L’iscrizione, gratuita, va effettuata alla mail: info.associazione.together@gmail.com