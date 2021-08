Va in scena "Il popolo del tempo" di Claudia Castellucci

Indirizzo non disponibile

A conclusione del Corso di Alta Formazione che si è svolto dal maggio scorso al Teatro Comandini di Cesena a cura di Societas con la direzione di Claudia Castellucci e Chiara Guidi (e con la partecipazione di Romeo Castellucci e altri docenti), va in scena l’ultimo degli esperimenti scenici previsti come composizioni del percorso didattico: Il popolo del tempo, esercizi di movimento ritmico eseguiti dai Corsisti diretti da Claudia Castellucci. Dopo una prima rappresentazione a Bologna, lo spettacolo va in scena il 6 settembre, alle 17, alle Artificerie Almagià di Ravenna. L’ingresso è gratuito.