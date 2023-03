Va in scena "Orazione Epica" di Lady Godiva

Lady Godiva Teatro debutta, in una nuova versione, con “Orazione epica”, il 10 e 11 marzo, alle ore 21.00, al CISIM di Lido Adriano. Le nuove musiche, realizzate appositamente da Andrea Fioravanti (già fondatore dei Postvorta e membro della band Edna Frau), si incroceranno con i 485 versi in rima baciata recitati dall’attore ravennate, Enrico Caravita.

Lo spettacolo, scritto e diretto da Eugenio Sideri, fa parte di un progetto che la compagnia porta avanti da vari anni: alla fabula originale si sono affiancate, in passato, prima la batteria, poi il basso, nella ricerca di riff accattivanti dalle sonorità punk. In questa nuova versione, con l’ingresso delle chitarre di Andrea Fioravanti, il progetto ha raggiunto una maturità musicale, graffiante e melodica, che va a miscelarsi con la forte presenza scenica dell’attore e la sua voce, ora calda ora irruenta.

“Il testo – dice lo stesso Sideri - racconta la storia di Ulisse e Filottete nell’ancora accesa guerra di Troia, attraverso l’uso di 485 versi in rima baciata. I due personaggi si contrappongono, ponendosi come la ragion di Stato e l’umanità, la menzogna e la purezza. Filottete, l’eterno zoppo guerriero, ingannato e abbandonato da Ulisse sull’isola di Lemmo in nome di logiche di potere, duella con Ulisse, non sempre degno dell’abilità e dell’astuzia che lo contraddistinguono, ma pure di menzogna al servizio del potere. Il tradimento legittima la Ragion di Stato e chi ne fa le spese è la nobiltà di cuore di Filottete. Una metafora presa dall’epica antica per raccontare il presente. Piccole storie che fanno la Storia.”

Biglietto intero: 8 euro. Ridotto Under20 e Abbonati "La Stagione dei Teatri": 5 euro