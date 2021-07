"Va tutto bene": Max Giusti all'Arena del Museo Classis

La grande comicità è nuovamente protagonista presso l’arena del Classis, nell’ambito della rassegna Classe al chiaro di luna, venerdì 30 luglio alle ore 21 con MAX GIUSTI e lo show Va tutto bene, scritto dall’attore stesso insieme a Giuliano Rinaldi. In questo spettacolo, Max Giusti, accompagnato dai suoi fedelissimi musicisti, si confronta costantemente col pubblico, che pian piano diventa parte integrante della performance, perché, va detto: il pubblico è il vero spettacolo! L’appuntamento è organizzato da Accademia Perduta/Romagna Teatri in collaborazione con Comune di Ravenna – Assessorato alla Cultura e Fondazione RavennAntica.

L’ironia dello spettacolo inizia già dal titolo: se ci sono anni, nella storia recente, in cui non va tutto bene, sono proprio il 2020 e il 2021, anni che ci hanno costretti ad incrementare il significato delle parole “incredibile” e “impossibile”! Max Giusti non è impazzito; come tutti gli italiani ha voglia di mettersi alle spalle un periodo no e ritrovare quella meravigliosa “normalità” che una volta, spesso, ci trovavamo a criticare! Max vuole intrattenere il pubblico alla sua maniera, regalando risate e spensierato buonumore, in cui poterci illudere che vada veramente tutto bene!

Biglietti: 22 euro.

Prevendite: www.classealchiarodiluna.it oppure presso Museo Classis Ravenna dalle ore 16 alle ore 19 dal lunedì al venerdì. Nella sera di spettacolo, la biglietteria resterà aperta fino alle ore 21.

Apertura cancelli ore 19: nella sera di spettacolo, fino alle ore 20.30, si potrà visitare il Museo Classis e la mostra “Classe e Ravenna al tempo di Dante” con ingresso già compreso nel biglietto di accesso allo spettacolo. Sempre dalle 19, inoltre, possibilità di scoprire le eccellenze enogastronomiche romagnole con i foodtruck

Posti a sedere e numerati.

Lo spettacolo andrà in scena nel rispetto delle norme per la sicurezza in vigore.

Info: 351 820 8036 - info@classealchiarodiluna.it