Valentina Cifarelli presenta il manuale di "Permacultura a misura di bambino"

L’ospite della rassegna virtuale della Sezione Ragazzi della biblioteca Trisi “Il Maggiolino dei libri... a Lugo” di venerdì 30 ottobre è Valentina Cifarelli, co-fondatrice del Paradiso Ritrovato, partner italiano del progetto Children in Permaculture. La video-presentazione verrà pubblicata sulla pagina Facebook e sul canale YouTube della biblioteca.

Valentina presenta Permacultura a misura di bambino. Percorso didattico-esperienziale, pubblicato nel 2019 da KC edizioni. Si tratta di un progetto editoriale a più mani realizzato da un team internazionale, un libro innovativo perché usa la lente della permacultura per creare un’educazione alla sostenibilità a misura di bambino. Pensato per gli educatori della fascia di età 3-12 anni, il libro si rivolge anche ad animatori di scuole nel bosco, genitori, nonni e a chiunque abbia a cuore l’educazione di un bambino alla resilienza.

Paradiso Ritrovato è un’organizzazione non profit che promuove la resilienza sociale, la protezione e la rigenerazione ambientale attraverso l’educazione e la formazione. Valentina Cifarelli vive nelle colline romagnole in una piccola comunità con la sua amata famiglia e le sue api. Appassionata di permacultura, dal 2010 si prende cura di ideare e realizzare progetti educativi e formativi per bambini, giovani e adulti.