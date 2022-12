Vanessa Incontrada in "Scusa sono in riunione... ti posso richiamare?"

Indirizzo non disponibile

Vanessa Incontrada e Gabriele Pignotta sono protagonisti sul palcoscenico del Teatro Masini di Faenza, da venerdì 16 a domenica 18 dicembre alle ore 21, con lo spettacolo brillante Scusa sono in riunione… ti posso richiamare?, scritto e diretto dallo stesso Pignotta e interpretato insieme a Fabio Avaro, Siddhartha Prestinari e Nick Nicolosi.

Scusa sono in riunione... ti posso richiamare? è un’attuale e acutissima commedia degli equivoci che, con ironia, ci invita a riflettere sull’ossessione della visibilità e sulla brama di successo che caratterizzano i nostri tempi.

Incontro con gli Artisti: gli interpreti della commedia incontreranno il pubblico sabato 17 dicembre alle ore 18 presso il Ridotto del Teatro Masini (l’ingresso all’Incontro è gratuito).

Pignotta dipinge il ritratto della sua generazione, quella dei quarantenni di oggi, abbastanza cresciuta da poter vivere inseguendo il successo e la carriera ma non abbastanza adulta da poter smettere di ridere ed ironizzare su se stessa.

Cosa succederebbe se queste stesse persone, per uno scherzo di uno di loro, si ritrovassero protagonisti di un reality show televisivo?

Una commedia geniale, travolgente assolutamente da non perdere!



Biglietti

Prevendite da giovedì 15 a sabato 17 dicembre dalle ore 10 alle ore 13 presso il botteghino del Teatro Masini. Prenotazioni telefoniche (0546 21306): dal lunedì al venerdì dalle ore 11 alle ore 13.

Biglietti online: Vivaticket

Prezzi: da 29 a 16 euro + ddp

Info: 0546 21306 e www.accademiaperduta.it