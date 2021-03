Vedere la musica: un viaggio tra musicisti e strumenti nella storia dell’arte

La Biblioteca di Cervia organizza giovedì 18 marzo alle 17.30 un incontro dal titolo "Vedere la Musica. Viaggio tra musicisti e strumenti nella Storia dell'Arte", con Pierre Bonaretti, storico dell’arte, e Michele Casadio, presidente della consulta musicale di Lecco. L'appuntamento è sulla pagina Facebook della Biblioteca.

Un racconto a tratti fiabesco, che incrocerà aneddoti e storie celate dietro a opere poco conosciute o dalle impervie collocazioni. Si uscirà completamente dallo sguardo prevedibile della musica come soggetto rappresentato per tecnicismo, piacere ottico o virtuosismo compositivo, per approdare in un modo fatto di sguardi pittorici discreti, timidi, talvolta veicolati da forti motivazioni. Le opere descritte verranno presentate attraverso frasi narrative leggere, senza incorrere nel pericolo di sembrare matematici dell’arte. Alla lettura dei dipinti e degli affreschi scelti si intervalleranno citazioni e pensieri di critici, letterati, storici dall’animo sincero ed appassionato.