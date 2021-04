Velia Ferrioli racconta il bombardamento di Lugo in "Quel tragico 9 aprile"

Venerdì 9 aprile alle 17.30 Velia Ferrioli presenta online il volume Quel tragico 9 aprile. Il bombardamento di Lugo alla vigilia della Liberazione; con un’appendice su Bagnara di Romagna, curato in collaborazione con Paolo Gagliardi e pubblicato da Tempo al Libro di Faenza, nel 2020. La presentazione sarà trasmessa sulla pagina Facebook della biblioteca “Fabrizio Trisi” di Lugo e sarà poi disponibile anche sul canale YouTube della Biblioteca.

Il 9 aprile 1945, alla vigilia della Liberazione, la zona di Lugo venne bombardata a tappeto dall’aviazione alleata. Il libro ricostruisce le vicende di quella giornata tragica, in cui si contarono ben 151 vittime tra i civili lughesi e 28 a Bagnara di Romagna, con intere famiglie cancellate per sempre. Nel volume le testimonianze dei sopravvissuti si affiancano alle fonti edite, tracciando un quadro esaustivo del “giorno più lungo” per Lugo e dintorni, raccontando inoltre l’atto conclusivo del secondo conflitto mondiale nella Bassa Romagna. L’elenco delle vittime e le fotografie dei volti di alcune di esse completano “Quel tragico 9 aprile”, rendendo concrete le dimensioni del dramma vissuto in un’unica giornata dai territori di Lugo e Bagnara.