Sport, yoga e musica sulla spiaggia: anche l'ex velina Giulia Calcaterra e Paola Maugeri al 'Kalemana festival'

Un'intensa giornata fra yoga, spettacoli, influencer, sport e spiritualità: questo è ciò che prevede il Kalemana festival, grande evento che si svolge domenica 11 settembre sulla spiaggia del Club del Sole a Punta Marina (via della Fontana). Il ritmo della musica, l’energia del movimento, l’armonia dello Yoga si alterneranno nel corso di una giornata fatta di grandi esperienze e popolata da molti volti noti. Fra questi ci sono l'ex velina, fitness coach e travel influencer Giulia Calcaterra, ma anche la conduttrice radiofonica Paola Maugeri. E poi le insegnanti di Yoga Academy Denise Dellagiacoma e Lucrezia Montrone, la cantante Marianna Mirage, l'insegnante di yoga statunitense Shiva Rea e tanti altri protagonisti.

Dalle 9 alle 22 si svolgerà così un intenso programma di spettacoli ed esperienze per chi acquisterà il biglietto d'ingresso al festival (in vendita sul sito dedicato). Sul main stage presente sulla spiaggia si alterneranno varie attività, presentate dalla conduttrice Paola Maugeri, passando dal "classico" saluto al sole, fino all'esperienza del Silent Yoga Party e per concludere in serata con ritmi scatenati su cui ballare.

Ma il festival prevede anche 4 aree esperienza dedicate agli elementi (aria, acqua, terra e fuoco) in cui ognuno potrà provare a cimentarsi con Acroyoga, body painting, capoeira e molte altri laboratori (in questo caso è consigliata la prenotazione). Inoltre sono presenti anche altre aree sport in cui sperimentare slack line, sup, beach volley, racchettoni, tessuti aerei, massaggi e altro ancora.