Parte "Ciuf Ciuf 2024": sul palco a Cotignola lo spettacolo del Gran Ventriloquini 

Al via sabato 24 febbraio alle ore 20.45 al Teatro Binario di Cotignola la rassegna per bambini e famiglie "Ciuf Ciuf 2024". Primo appuntamento con la Compagnia Madame Rebiné che presenterà "Il gran Ventriloquini", spettacolo dai 5 anni e per ogni età. Dopo studi di canto, beat box e rumorismo, Max Pederzoli ha trovato nel ventriloquismo il linguaggio perfetto per unire la sua passione per la ricerca vocale al teatro di figura e alla magia.

In scena sarà raccontata la storia del gran Ventriloquini, un artista in decadenza capace solo di raccontare brutte barzellette che, grazie allo stimolo dei suoi pupazzi, riuscirà a rinnovarsi e a stare al passo coi tempi. Lo spettacolo si avvale della collaborazione di Mario Gumina, Andrea Fidelio e Romina Ranzato per la scrittura drammaturgica, la pulizia dei movimenti scenici e l’uso dell’elemento magico a supporto delle dinamiche drammaturgiche.

La scenografia è stata concepita da Luca Mercatelli, esperto di meccanismi magici e costruttore di grandi illusioni. Ingresso unico 5 euro. Per informazioni e prenotazioni: 373.5324106, info@cambiobinario.it. La biglietteria sarà aperta un’ora prima dello spettacolo. Il Teatro Binario si trova in Viale Vassura 18/a.