"Verba volant, scripta manent", un incontro sul futuro delle collezioni librarie

Sabato 18 dicembre alle 10.30 nella sala Dantesca della biblioteca Classense si terrà un incontro intitolato "Verba volant, scripta manent. Le collezioni librarie della biblioteca Classense: tra presente e futuro".

Un noto proverbio latino recita "Verba volant, scripta manent". Tuttavia è lecito chiedersi: “Per quanto tempo ancora?” A questa domanda intende rispondere un’indagine innovativa svolta sulle collezioni librarie della biblioteca Classense, che, coniugando recenti evidenze scientifiche, descrive lo stato di conservazione attuale di un campione di carte antiche e moderne prevedendone i probabili esiti futuri. La ricerca è stata svolta nel corso del dottorato di ricerca da Floriana Coppola presso l’Università di Bologna in collaborazione con University College London. I risultati ottenuti, già pubblicati su una rivista scientifica internazionale, saranno presentati dalla stessa ricercatrice nel prossimo incontro.

"La biblioteca Classense – dichiara l’assessore alla Cultura Fabio Sbaraglia - continua nella sua tradizionale collaborazione con le istituzioni di alta formazione, in questo caso internazionale. La cura per gli studi, per la conservazione del patrimonio e per la diffusione di cultura si alimenta di queste collaborazioni e produce effetti notevolmente positivi sulla comunità".

Floriana Coppola è attualmente ricercatrice presso l’Università di Ljubljana (Slovenia) nell’ambito di un progetto Marie Sk?odowska-Curie finanziato dalla Commissione Europea. All’incontro interverranno Maurizio Tarantino e Floriana Amicucci, rispettivamente direttore e conservatrice dell'Istituzione biblioteca Classense. Sarà possibile seguire a distanza l'evento tramite un link che verrà pubblicato sul sito della Classense.