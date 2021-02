Tra storia e leggenda sulle tracce di Dante Alighieri

Domenica 21 febbraio, alle 11.00, parte da Porta Serrata la visita intitolata "Verso Nostra Signora in sul lito Adriano. Tra storia e leggenda", un itinerario di 1 ora e mezza con termine alla chiesa di S. Maria in Porto. La visita fa parte della rassegna "Incontro a Dante".

Il percorso porterà a rivivere simbolicamente il percorso di Dante nella Divina Commedia, dalle esperienze terrene ai cieli del Paradiso. Si passerà per alcuni dei luoghi che hanno visto la presenza a Ravenna di Dante e dei suoi figli: lungo la via di Roma da Porta Serrata, vicolo Padenna, Santo Stefano degli Ulivi, Santa Maria in Porto. La visita si concluderà alla chiesa di S. Maria in Porto. Costo: 10 euro.