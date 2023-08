I veterani del rock n’roll: sul palco tutta l'energia degli Heroes & Monsters

Ospiti del festival Lugo Summer Live, venerdì 4 agosto arrivano sul palco del Pavaglione di Lugo gli Heroes & Monsters. Il gruppo è formato dal bassista/cantante Todd Kerns (Slash & Myles Kennedy and the Conspirators, The Age of Electric, Bruce Kulick, Toque), dal chitarrista Stef Burns (Y&T, Alice Cooper, Vasco Rossi, Stef Burns League) e dal batterista Will Hunt (Evanescence, Vasco Rossi, Vince Neil, Tommy Lee, Slaughter). Inizio live ore 21.30. Biglietti a 33 euro su Vivaticket. Il concerto è realizzato in collaborazione con Relive Eventi.