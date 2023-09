La vetrina di "Ammutinamenti": la giovane danza d’autore arriva in città

Dal 14 al 16 settembre, nell’ambito di Ammutinamenti - Festival di danza urbana e d’autore di Ravenna, va in scena la Vetrina della giovane danza d’autore, tre giorni intensi dedicati ai giovani coreografi e coreografe provenienti da tutta Italia selezionati tramite un bando nazionale dai partner del Network Anticorpi XL, rete italiana dedicata alla promozione della giovane danza d’autore. Gli autori e le autrici di questa edizione sono: Chiara Ameglio, Michele Ifigenia Colturi, Martina Gambardella, Roberta Maimone, Stefania Menestrina e Sofia Galvan, Camilla Montesi, Massimo Monticelli, Vittorio Pagani, Pablo Ezequiel Rizzo, Pierandrea Rosato, Francesca Santamaria, Michele Scappa, Danilo Smedile, Roberto Tedesco, Emma Zani - Roberto Doveri/YoY Performing Arts.

Il programma

Giovedì 14 settembre la prima giornata della Vetrina è inaugurata (ore 17.30, Giardino Il Deserto Rosso) da Michele Scappa e dal suo There is a Planet, una ricerca coreografica sulla unicità dei luoghi che si distanzia dalla spazialità canonica della sala teatrale, per indagare il corpo negli spazi. Si prosegue (ore 18 - Banchina Darsena) con Rosso, performance ideata da Danilo Smedile liberamente ispirata a Rosso Malpelo di Giovanni Verga. Il lavoro, autentico e al tempo stesso distopico, incorpora i colori della discriminazione e l’attitudine a sentirsi incluso. Il colore è metafora di un conflitto, un corpo a corpo tra la paura di sentirsi giudicati e la volontà di esprimersi senza alcun timore.

Dalle ore 21 gli spettacoli sono ospitati negli spazi delle Artificerie Almagià. Ad aprire la serata è Massimo Monticelli che con Eroide contemporanea, lavoro ispirato a Le Eroidi di Ovidio, compone una sua personalissima eroide danzata. Attraversando un frammento di vita, questa lettera contemporanea diventa l’occasione per raccontare l’assenza, sospendere il tempo, tentare un incontro impossibile e infine interrogarsi, soli, su chi si è e su che cosa resta. La serata prosegue con InesorabilmenteUnaVia di Emma Zani e Roberto Doveri/ YoY Performing Arts, creazione che propone un percorso, ponendosi come decisa negazione dell’espressione esplosiva e muscolare dell’energia, spesso labile e passeggera, che non rappresenta mai la vera forza ma solo disequilibrio. Finale con il lavoro di Francesca Santamaria che presenta Come sopravvivere in caso di danni permanenti - primo studio, una “radiografia coreografica”, come viene definita dalla stessa autrice, un referto che svela un corpo non utopico, il funzionamento di una macchina imperfetta, gli ingranaggi di un organismo corruttibile.

Venerdì 15 settembre la Vetrina prosegue negli spazi del Palazzo Rasponi (ore 16.30 e ore 18) con Lingua di Chiara Ameglio, performance che pone in scena un dialogo tra performer e pubblico. Il filo invisibile tra azione performativa e di osservazione è generato da un corpo che esiste nel momento stesso in cui viene guardato. Le antiche sale della Biblioteca Classense (ore 17 e ore 18) accolgono la danza di Roberta Maimone con il breve e intenso lavoro dal titolo Alex, che sottolinea l’importanza dell’ascolto attivo, dell’empatia e della comprensione nella costruzione di relazioni significative. Dalle ore 21 gli spettacoli si avvicendano sul palco delle Artificerie Almagià. Apre la serata, lo spettacolo Cuma di Michele Ifigenia/Tyche, un solo coreografico attorno alla figura della sibilla. Gli elementi che appartengono al suo archetipo vengono ricostruiti per portare in vita un ultimo messaggio divinatorio. La sibilla, suo malgrado, intona un canto di fine. Un canto gestuale che matura in un vagito. A seguire, la giovane autrice Camilla Montesi è anche l’interprete di Caronte, un solo ispirato alla omonima figura mitologica che tenta di racchiudere in sé un nome, un viaggio, un desiderio. Il lavoro di Pablo Ezequiel Rizzo, dal titolo Albatros, conclude la seconda giornata della Vetrina. Albatros nasce come studio biologico e comportamentale di alcune tipologie di animali per poi evolvere verso un’indagine sul concetto di natura e di naturale.

Sabato 16 settembre giornata conclusiva della Vetrina della giovane danza d’autore. La Fondazione Sabe per l’arte (ore 16.30 e 18) accoglie la danza della danzatrice e coreografa Martina Gambardella che presenta Mute, delicato lavoro che nasce dal desiderio di celebrare l’origine del movimento, cogliendo il potenziale e la forza generativa dello spazio dal quale esso emerge. Il Teatro Rasi (ore 17) è il palcoscenico di Simbiosi di Roberto Tedesco. La creazione è incentrata sul rapporto delle relazioni simbiotiche considerate come inibitrici della crescita individuale: la scarsa definizione dei confini interpersonali fa sì che più che un incontro si realizzi la costruzione di un unico corpo psichico. Dalle ore 21 la giovane danza d’autore si trasferisce alle Artificerie Almagià. La serata è aperta dal lavoro di Vittorio Pagani, autore e interprete di A Solo in the Spotlights. Illustrando esperienze personali e testimonianze altrui, il lavoro punta il riflettore verso un performer che, dopo anni di silenzio, prende la parola e si interroga: Come trovare un’autenticità quando c’è un ruolo da ricoprire? È possibile accontentare il pubblico, i datori di lavoro e se stessi? A seguire, la performance di Pierandrea Rosato che presenta Infieri, lavoro che fa del silenzio il principio chiave del pezzo. A chiudere la Vetrina, OTOTEMAN del duo Sofia Galvan e Stefania Menestrina. Una danza ironica descrive l’intreccio di questi corpi che sognano un’entità più complessa e consapevole, più grande e forte. Le figure hanno un’identità fluida, si trovano in uno stato comune ma estraneo, continuo e intermittente, equilibrato ma dissestato.