La Via dei Pianeti, dopo l'inaugurazione una conferenza con l'ideatore Sergio Sangiorgi

Si è conclusa l'ultima fase della realizzazione della Via dei Pianeti, partita alcuni anni fa da un'idea del faentino Sergio Sangiorgi. L'opera, inaugurata venerdì 30 settembre, consiste nella rappresentazione in scala ridotta (1:1 miliardo) degli oggetti del Sistema Solare. I modelli dei pianeti e del Sole si trovano esposti stabilmente nel cortile della Palestra della Scienza in via Cavour 7, mentre lungo la ciclabile di via Firenze sono state cementate “raso terra” le piastrelle corrispondenti, rispettando distanze e dimensioni nella stessa scala. Sulle piastrelle, oltre alla rappresentazione bidimensionale del pianeta in scala, vi è impresso un QR code, che consente di ottenere maggiori informazioni sull'opera e sui pianeti.



Giovedì 13 ottobre, dalle ore 21, si terrà una conferenza a presentazione della Via dei Pianeti, a cura di Sergio Sangiorgi, Gianpaolo Martelli e Bruno Casadio, presso la sede del Gruppo Astrofili Faenza in Via Zauli Naldi 2 a Faenza (ingresso dal terrazzo della palestra delle scuole Carchidio-Strocchi). Sarà possibile seguire la conferenza in diretta su YouTube dalle 21:00, sul canale astrofaenza/live. In caso di condizioni meteo favorevoli, sempre giovedì 13 ottobre in Via Zauli Naldi 2, si svolgeranno osservazioni guidate del cielo, ad occhio nudo e con i binocoli e i telescopi a disposizione dell'associazione, prima e dopo la conferenza: dalle ore 20 e dalle ore 22. Ingresso libero. Per motivi organizzativi, per partecipare dal vivo è gradita la prenotazione attraverso i contatti disponibili sul sito https://www.astrofaenza.it



Sergio Sangiorgi, dopo alcune esperienze come disegnatore tecnico preso la ditta Senzani di Faenza, inizia la propria attività lavorativa autonoma fondando la Faenza Editrice, assieme al ceramista Goffredo Gaeta. All’inizio degli anni 80 fonda la Logos, azienda pubblicitaria dove inizia ad occuparsi di comunicazione audiovisiva. Più tardi l’azienda inizia un’attività commerciale di tutte le attrezzature e i software necessari per realizzare multivisioni creando un centro nazionale di riferimento sulla multivisione. Alla fine degli anni ’90 quando la diapositiva sarà superata dal digitale inizia a progettare a e costruire apparecchiature interattive quali audioguide, che saranno impiegate in molti musei italiani e apparecchiature per la votazione elettronica.