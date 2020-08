“Viaggi e Incontri”, una mostra per indagare l'antica arte dell’incisione

Da giovedì 3 a mercoledì 16 settembre la galleria Pallavicini 22 di Ravenna ospita la mostra "Viaggi e Incontri" degli allievi del corso di tecniche dell’incisione dell’Accademia di Belle Arti di Ravenna a cura del prof. Agim Sako, docente e responsabile del corso.

“Viaggi e Incontri” è il richiamo della nostra mente ad andare oltre all’immediatezza dell’esplicito attraverso l’incisione: ogni segno lasciato sulla matrice ha una storia e una sua motivazione. Durante il lockdown abbiamo riscoperto il valore del tempo, prerogativa fondamentale di questo mezzo espressivo che richiede una perfetta conoscenza dei tempi di lavoro, strumenti e tecnologie. Secondo il Prof. Sako l’incisione è un’arte particolarmente utile per educare i giovani al fare, alla manualità e alla lentezza.

La mostra rappresenta l’occasione perfetta per indagare questa pratica antica e l’attività di ricerca accademica svolta all’interno del laboratorio sperimentale, concepito come luogo dove si determina l’incontro tra le poetiche contemporanee e la complessa tecnica della calcografia. Le opere presentate sono il risultato di una didattica che nonostante il periodo di lockdown non si è mai fermata, dando segnale di un’indubbia maturità raggiunta dagli allievi.

Inaugurazione: giovedì 3 settembre dalle ore 18:00 alle ore 21:00. Visite su prenotazione obbligatoria: anica.kitanoska@live.com