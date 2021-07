Un viaggio nel mondo attraverso i documentari fotografici del Foto cine club

L’Azienda agricola Leone Conti in collaborazione con il Foto CIne Club di Forlì, organizza per lunedì 26 luglio ore 21.00 una serata di proiezione di audiovisivi fotografici. La serata si svolge nell'azienda agricola, in via Pozzo 1, Santa Lucia, Faenza. Ingresso libero. Dalle ore 20.00 a pagamento sarà possibile degustare vino ed olio prodotto in azienda. Prenotazione inviando un messaggio WhatsApp al 335 693 6432

Le proiezioni



TIZIANA CATANI – DERVIS CASTELLUCCI: Il nostro Ladakh

“Il paese degli alti valichi o delle terre rosse, paese delle nevi, terra delle montagne e più recentemente piccolo Tibet”.

Vari gli appellativi che sono stati dati al Ladakh ma difficile è descriverlo. Ti entra dentro con le sue atmosfere, i suoi spazi immensi, i sui silenzi che ti inducono alla meditazione, solo le immagini ci faranno sentire e ci porteranno in quelle realtà.



DAVIDE PANSECCHI – FLAVIO BIANCHEDI: Il cucolo di primavera – segue il sole

Una zona unica e fondamentale per la sopravvivenza di uccelli, anfibi e mammiferi, baluardo ambientale in un territorio a prevalente vocazione industriale.

In un territorio come la pianura Padana, fortemente antropizzato e caratterizzato dalla presenza di numerose industrie, c’è uno scrigno segreto, un luogo unico per il suo valore ambientale ed ancora non troppo conosciuto, dove è possibile fare un’esperienza di forte impatto emozionale a contatto con la natura.



LOREDANA LEGA – IVANO MAGNANI: La finestra sull'occidente

Le immagini illustrano le ricche architetture di San Pietroburgo, volute dagli zar di tutte le Russie: i ROMANOV, una delle dinastie più potenti del mondo che regnò per 300 anni nella Russia Imperiale. La loro storia è una delle più interessanti e controverse degli ultimi secoli e ha lasciato, a testimonianza della loro grandezza, favolosi palazzi e cattedrali.



ANDREA SEVERI: Travel to Tokyo

Le più felici delle persone non necessariamente hanno il meglio di ogni cosa; soltanto traggono il meglio da ogni cosa che capita sul loro cammino semplicemente con un sorriso. Un luogo dove il senso civico è un principio indiscutibile del proprio stile di vita.Una nazione ed un popolo che nonostante i suoi pregi e i suoi difetti, ti fa sentire circondato dal rispetto per "il tutto” e dove il tutto è a disposizione di ogni essere vivente.



CARLO CONTI: Antarctica

Quello che ci sembrò di aver capito di un viaggio da sogno.

