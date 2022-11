"Viaggio in una stanza": 26 racconti che ripercorrono i primi tempi della pandemia

Si terrà ad Alfonsine giovedì sera 1° dicembre il terzo appuntamento della rassegna letteraria “Pagine partigiane” promossa dalla locale sezione ANPI in collaborazione con il Comune, con la presentazione del volume collettaneo curato da Ivano Artioli Viaggio in una stanza, Danilo Montanari editore in Ravenna. L’appuntamento è per le ore 20,30 all’Auditorium del Museo del Senio, in piazza Resistenza 2.

Si tratta di una raccolta di 26 racconti scritti durante il primo anno di pandemia ad opera di personalità dell’area ravennate, contenenti le suggestioni più intime di quella primavera di isolamento che segnò l’inizio della diffusione del Covid 19. Un’esperienza oggi in parte rimossa, ma dal pesante valore epocale per molti, segnata dalla volontà di resistere e al tempo stesso sottrarsi al dramma che stava vivendo l’intero paese.