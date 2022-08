Un viaggio nel Sistema Solare fra modelli in scala e telescopi

Venerdì 26 agosto, Gruppo Astrofili Faenza e Palestra della Scienza, organizzano un incontro aperto al pubblico dedicato al Sistema Solare. La prima parte si svolgerà dalle 17:30 presso Palestra della Scienza (Via Cavour 7, Faenza), con una visita guidata al modello in scala del Sistema Solare "La Via dei Pianeti", realizzato da Sergio Sangiorgi. Saranno presenti i telescopi solari del Gruppo Astrofili Faenza con cui si potrà osservare il Sole in sicurezza.



La seconda parte avrà inizio alle 21, presso la sede del Gruppo Astrofili Faenza (Via Zauli Naldi 2, Faenza), dove sarà possibile osservare Giove e Saturno con i binocoli e telescopi dell'associazione, oltre a vari oggetti celesti interessanti. Per motivi organizzativi, è consigliata la prenotazione attraverso i contatti disponibili sui siti https://www.astrofaenza.it e https://www.palestradellascienza.it