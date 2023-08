"Vibrazioni Open Air" a Zagonara chiude la raccolta fondi per l'alluvione

La devastante alluvione che in maggio ha colpito la Romagna ha messo in ginocchio tante attività economiche, ma ha colpito al cuore anche un’infinità di associazioni che da sempre fanno dell’ambito sociale il loro mondo. L’acqua ha travolto case e aziende, ha stravolto vite e colpito anche la musica. Tra le realtà gravemente danneggiate figura anche l’Aps 12 Pollici Social Club, emanazione associativa del noto negozio Flexi di Lugo, anch’esso sommerso dall’acqua.

Ma la voglia di ripartire con iniziative dedicate alla promozione della buona musica, del vinile e di tutto ciò che gravita intorno a un mondo che non è solo svago, ha portato gli associati di 12 Pollici, guidati dal presidente Simone Guerra, ha rimboccarsi subito le maniche. Dopo aver salvato dall’acqua tutto ciò che era possibile recuperare l’associazione ha dato il via alla raccolta fondi “Fango e Dischi”, ripartendo anche con diverse iniziative pubbliche pensate proprio per contribuire alla ricostruzione del grande archivio di vinili andato distrutto a maggio.

Ora, a fine estate, si chiude ufficialmente la raccolta con una festa che riprende il nome di quelle che sono le iniziative promosse da 12 Pollici Aps: VIBRAZIONI OPEN AIR.

Sabato 2 settembre, nella campagna di Zagonara a pochi km da Lugo, una giornata per ritrovarsi e guardare al futuro con rinnovato ottimismo.

Dalle ore 17 sarà allestito uno “Spazio Creativo/Culturale” al quale sono invitate a partecipare realtà locali che si occupano di arte, illustrazione e creatività. Inoltre, mini market di vinili alluvionati. La parte food e drink sarà curata dal Chicco d’oro Lounge Café di Lugo. Sempre dalle 17, spazio alla musica con DJ set, ovviamente su supporto vinile.

Tutto il ricavato dell’iniziativa sarà utilizzato per acquisto di mobili, lavorazioni e risanamento del seminterrato archivio dischi dell’Associazione 12 Pollici e del negozio Flexi.

Per registrarsi gratuitamente e conoscere la location esatta dell’evento: EVENTBRITE https://bit.ly/vibrazioniopenair

PROGRAMMA “VIBRAZIONI OPEN AIR” 2 SETTEMBRE 2023:

Dalle ore 17 “Spazio Creativo” con esposizioni di: Supernulla, Panico Botanico, Seck Riot, Art.rite, Davide Ugolini, HollySpleef, Monica Pirazzoli e altri in via di conferma. Mini market di vinili alluvionati.

Musica in Vinile con Damiano, Gabot, Jerry & Matix, Luca Mariotti, Lorenz, Lorenzo Nada, Lazy Snail, Macchianera, Maury, Relative, The Big G. Visual by Chromozilla.