Una video ricostruzione fa rivivere il castello romagnolo ai tempi degli Sforza

Alla tradizionale festa della Segavecchia si accompagna un'interessante sfida tecnologica. Giovedì 24 marzo alle 21 alla chiesa del Pio Suffragio di Cotignola, in corso Sforza 19/a, si terrà la presentazione della video ricostruzione del castello di Cotignola nel XV secolo. Il video è ambientato al tempo del dominio glorioso della dinastia degli Sforza: è la fine del '400, quando Lodovico il Moro porta il ducato di Milano al massimo splendore, ma non dimentica la fedelissima terra natale del proprio capostipite e come tutti gli Sforza si fregia del simbolico emblema del pomo cotogno.

Un viaggio tridimensionale a cui Lorenzo Mariani, grafico 3d e appassionato di storia, ha dato forma a partire da una mappa e dai vari apporti documentari raccolti da Raffaella Zama in un saggio pubblicato su Leonardo Studies nel 2019 (Brill editore), nel quale sul filo della storia sono emersi aspetti di un contesto urbanistico non privo di curiosità. La regia di Mariani ha generato un'opera multimediale ricca di scorci affascinanti, attraverso i quali riaffiorano le possenti mura, si delineano gli antichi tracciati e rivivono i vetusti palazzi di cui oggi resta solo un debole ricordo.

La presentazione è a ingresso gratuito e dal 25 marzo sarà sempre visibile presso la sala Zaganelli del museo Varoli negli orari di apertura. Per partecipare è necessario esibire il green pass rafforzato ed essere dotati di mascherina Ffp2.