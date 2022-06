Videogames, giochi da tavolo, cosplayer e altre sorprese al festival "Zug"

Un appuntamento per appassionati di giochi di tutti i gusti e di tutte le età. Sabato 18 e domenica 19 giugno a Riolo Terme prende vita "Zug", la Festa del Gioco che si svolge per due giorni nella cittadina romagnola.

Spazio alla mostra mercato dedicata ai fumetti, modellini, action figures, peluches, abbigliamento, funko pop, ma anche una Sala giochi anni 80 con veri cabinati e tantissime postazioni per videogiocare con i videogiochi più famosi di sempre, degli anni 80 e 90, completamente gratuita senza gettoni (Crazy Taxi, Bobble Bubble, OutRun, Metal Slug, Street Fighter II, 1942, Final Fight, Space Invaders, Mortal Kombat, Ghouls'n Ghosts, Cadillacs and Dinosaurs, Double Dragon e tantissimi altri giochi). E le sorprese continuano con il "Mattoncino Day" presso la sala ex cinema Europa in corso Matteotti, con le esposizioni dei mattoncini Lego. Non mancherà poi l'occasione di poter provare giochi da tavolo, giochi di ruolo, caccia al tesoro, laboratori teatrali.

Spazio inoltre ai doppiatori dei cartoni animati all'evento Cosplay, con tanti personaggi che sfileranno per le vie di Riolo, e domenica pomeriggio la Gara Cosplay. Ci saranno anche set fotografici nelle location più belle della città. Largo anche allo Steampunk: un'intera area della città dedicata alla narrativa fantastica, e più nel dettaglio di quella fantascientifica, con mostre, workshop, espositori e creatori artigianali, autori e ospiti che introdurranno la tecnologia anacronistica all'interno di un'ambientazione storica della Londra vittoriana. Infine largo al wrestling con 2 giorni di incontri incredibili, senza esclusioni di colpi, su un vero ring.

Il programma

Sabato dalle 10 Set Fotografici. Dalle 17 aperti area stand e sale giochi. Alle 17 Telericordi, le videosigle degli anni 70's 80's e 90's. Alle 20 spazio alla sfilata Steampunk. Alle 21 il concerto di Stefano Bersola e Pietro Ubaldi. Alle 23 Dj set Stab Flow (la più bella musica dance degli anni 90).

Domenica dalle 10 i set fotografici. Alle 16 iscrizioni e conferme per la gara Cosplay. Dalle 17 aperti area stand e sale giochi. Alle 17 intervista dedicata a doppiaggio & sigle con Pietro Ubaldi e Stefano Bersola. Alle 18 la gara Cosplay. Alle 20 spettacolo comico sui cartoni animati (le censure e i plagi). Alle 20.30 le premiazioni della gara Cosplay. Alle 21 Karaoke con le videosigle dei Cartoni Animati. Alle 22 Dj set Stab Flow (le più belle sigle dei Cartoni Animati di ieri e oggi).