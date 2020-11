'Vierre hub', la realtà virtuale in arrivo a Visioni Fantastiche

Domenica 15 novembre Visioni Fantastiche volge al termine, il festival per la formazione scolastica culmina nella sua ultima giornata con un programma ricco di novità fino alla fine. Il festival, presentato nella sua seconda edizione con un’efficace modalità ibrida, sia nella sala vituale di MYmovies.it che in presenza, continua a promuovere e ad avvicinarsi al mondo virtuale con un affascinante e innovativo appuntamento: Vierre Hub - La Realtà Virtuale. L'evento sarà gratuito e aperto a tutti, come l'intera offerta formativa del festival, e si svolgerà domenica 15 novembre, online su Zoom, alle ore 11:00.

Ma che cos'è la realtà virtuale? Sarebbe forse più facile chiedere cosa non è... Attraverso tecnologici visori e sensori, la realtà virtuale sprigiona un'aura di fantasia e creatività permettendo a tutti gli spettatori di compiere un viaggio fantastico in infiniti mondi, da quelli più astratti all'applicazione più concreta delle sue potenzialità. La realtà virtuale pone quindi infinite possibilità e opportunità, tra divertimento, approfondimento ed educazione.

Vierre Hub prende vita nel 2017 come ambizioso progetto, nato dalla brillante idea di Francesco Crosa, Luca Vitale, e Luca Galofaro, con l'obiettivo di avvicinare gli italiani al mondo della realtà virtuale creando una vera e propria community di appassionati. Ed è esattamente quello che accadrà anche nell'aula virtuale di zoom, dove ai partecipanti verranno dimostrati i funzionamenti del VR e la sua messa in pratica, e dove l'unico limite sarà l’immaginazione. Basterà quindi un semplice click per addentrarsi nel fantastico mondo della realtà virtuale, dove immaginazione e realtà creano un mix esplosivo e innovativo adatto ad attrarre e appassionare un pubblico di ogni età.