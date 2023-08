Vigilia di Ferragosto in concerto con i Musicanti di San Crispino

Si prepara una vigilia di Ferragosto da ballare con i Musicanti di San Crispino al Bagno Polka di Marina Romea. Appuntamento il 14 agosto alle 18. I Musicanti di San Crispino sono nati spontaneamente sull’esempio dei suonatori girovaghi del secolo scorso. Sono un gruppo di musicisti di strada e prendono il nome dal santo protettore dei calzolai, perché consumano le suole delle scarpe con il loro girovagare suonando, per il piacere di chi li ascolta. Già protagonisti di numerose e coraggiose imprese musicali in giro per l’Italia, da ormai dieci anni i Musicanti di San Crispino animano con la loro allegria matrimoni, feste paesane, mostre d’arte e serenate, offrendo uno spettacolo divertente e coinvolgente. Il repertorio va dalla musica tradizionale romagnola alle sigle dei telefilm, passando per il sudamericano, gli anni ’60, il funky di New Orleans, la tarantella, il dixie, il reggae, lo ska, ma con un occhio sempre puntato verso i Balcani.