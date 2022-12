La magia del Natale prende forma con il presepe vivente

Indirizzo non disponibile

Il giorno della Vigilia di Natale (24 dicembre) si anima il Presepe vivente alla Casa dei Ragazzi di Classe, presso la casa parrocchiale adiacente alla Basilica di Sant'Apollinare. Si tratta di una ricostruzione della notte di Natale, con i personaggi interpretati da volontari della comunità di Classe.

Entrando a “Betlemme” il visitatore camminerà tra le capanne, potrà vedere i vari lavori di quel tempo, assaggiare il pane del fornaio. Oppure potrà andare alla taverna per biscotti, piadina e vin brulé offerti gratuitamente, fino a raggiungere i pastori in adorazione verso la Sacra Famiglia. Il Presepe è facilmente accessibile anche in carrozzina.

Alle ore 19 si aprono i cancelli della nmagica ostra Betlemme per accogliere tutti coloro che vengono a recare omaggio al bambin Gesù. Alle ore 23:30, i figuranti e i visitatori si recano in processione verso la basilica di Sant'Apollinare in Classe, dove a mezzanotte si celebrerà la messa del Santo Natale.