Tutta l'emozione della notte di Natale con il presepe vivente di Classe

Nella vigilia del Santo Natale, il presepe si anima di vita. Torna il presepe vivente di Classe: appuntamento domenca 24 dicembre alle ore 19:00, quando si aprono i cancelli della piccola Betlemme per accogliere tutti coloro che vengono a recare omaggio al bambin Gesù. Alle ore 23:30, i figuranti e i visitatori si recano in processione verso la basilica di Sant'Apollinare in Classe, dove a mezzanotte si celebrerà la messa del Santo Natale.