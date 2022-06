Villanova di Bagnacavallo: aperte le prenotazioni per la Notte Verde dell'Ecomuseo

Sono aperte le prenotazioni per l’annuale appuntamento con la “Notte Verde”, che si terrà venerdì 15 luglio presso l’Ecomuseo delle Erbe Palustri a Villanova di Bagnacavallo.

L’iniziativa è rivolta alle famiglie che potranno condividere una serata tra laboratori, giochi e animazioni, pernottando in tenda nell’area dell’etnoparco “Villanova delle capanne”.

Il programma prevede alle 17.30 il montaggio delle tende e una merenda, a cui seguiranno alle 18.30 i laboratori: Giardinieri in erba, scarpe fiorite; L’orto e il prato incolto; Mente che non mentono; Prove di galleggiamento dell’orto e del pollaio e il laboratorio del riciclo dal titolo Verso il cielo: realizziamo il missile San Marco.

Al termine delle attività ci sarà la cena “Notturno con brasula” con garganelli al sugo dell'orto, grigliata di carne con pomodori gratinati e patate al forno, dolci della nonna.

Dopo cena comincerà lo stuoia party con lo spettacolo laboratorio “Le bolle di sapone del mago Strudel”. Poi tutti a dormire nella propria tenda, ma chi non avrà ancora sonno si potrà cimentare con i giochi della tradizione (con le carte da briscola) rivolti ai bambini: “Sumaron” e “Pela Galéna”.

L’iniziativa si concluderà il mattino seguente con la colazione e i saluti.

La quota di partecipazione è di 22 euro per gli adulti e di 14 euro per i bambini.

Prenotazione obbligatoria entro l’8 luglio.

L’evento è organizzato dall’Associazione Culturale Civiltà delle Erbe Palustri in collaborazione con il Comune di Bagnacavallo.

Ogni famiglia avrà a disposizione un tavolo nella sala ristoro. I partecipanti dovranno portare tenda, sacco a pelo, materassino e il necessario per la notte. Per i laboratori si dovranno portare una scarpa vecchia e una bottiglia di plastica da un litro, per ciascun bambino.

Info e prenotazioni:

0545 280920

erbepalustri.associazione@gmail.com

www.erbepalustri.it