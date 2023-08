Vini, degustazioni e itinerari fra le vigne: torna il "Trat-Tour"

E’ tempo di vendemmia e, puntuale come ogni anno, sulle colline di Faenza torna l’atteso appuntamento con il Trat-Tour Oriolo in vigna. L’evento enoturistico è in programma nei week-end del 16-17 e 23-24 settembre con un ricco programma dedicato a chi desidera trascorrere un fine settimana all’insegna dei sapori autentici della campagna romagnola. Punto di ritrovo sarà come sempre la Torre di Oriolo con il suo ampio parcheggio: da qui il sabato dalle ore 14 alle 19 e la domenica dalle ore 10 alle 19 si potrà partire a piedi, con la propria bicicletta o a bordo di un carro panoramico trainato da un trattore o da un trenino, scegliendo tra percorsi di diversa lunghezza e facilità riportati su una cartina che verrà consegnata al momento della partenza insieme al calice per le degustazioni in cantina.

I diversi itinerari passeranno su strade di campagna o all’interno di vigne cariche di grappoli maturi, consentendo una full immersion tra i colori e i profumi della vendemmia e portando i partecipanti a degustare il Centesimino di Oriolo, il Famoso, l’Albana, il Sangiovese e gli altri vini tipici del territorio. Un carro panoramico trainato da un trattore farà la spola per tutta la durata dell’evento tra le cantine La Sabbiona, Leone Conti, Spinetta, Ancarani e San Biagio Vecchio, mentre un secondo itinerario ad anello tra le cantine Zoli Paolo, Calonga e Tenuta il Nazareno sarà percorso da un trenino. Entrambi i carri faranno tappa anche alla Torre di Oriolo per il solo rientro a partire dalle ore 17. Il biglietto giornaliero per il trattore (riservato alle persone dai 14 anni in su) e per il trenino (nessun limite di età) si potrà ritirare alla Torre di Oriolo al costo di 4 euro.

Alla Torre di Oriolo i partecipanti troveranno un punto ristoro attivo il sabato dalle ore 14.00 alle 21.30 e la domenica dalle ore 12 alle 21.30 con piatti tipici del territorio da gustare sul luogo o consumare durante il tragitto (non occorre prenotare). Sono disponibili anche altri punti ristoro presso l’agriturismo La Sabbiona (3358343313), Ca’ de Gatti (3392848391), Ca’ Vincenzona (3939288134) e la Casetta Rio del Sol (3398088302) per cui è invece necessaria la prenotazione.

Chi desidera muoversi sulle due ruote ma non ha un mezzo proprio, grazie alla partnership con Deka Sport Passion, nelle giornate di sabato 16 e domenica 24 settembre potrà noleggiare una bici muscolare o elettrica e ritirarla direttamente alla Torre di Oriolo, dove dovrà essere riconsegnata a fine percorso: info e prenotazioni sulle due ruote: tel. 054545411 o 3488112611 (Devis). All’interno della Torre di Oriolo sarà visitabile una mostra grafica e fotografica con opere dedicate agli archetipi e alla figura della donna, l’inaugurazione sarà sabato 16 settembre.