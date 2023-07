Vini, degustazioni e musica con "Borgo Indie"

Domenica 23 luglio è in programma una giornata ricca di eventi e di ospiti di rilievo focalizzata sul vino e i vignaioli danneggiati dall'alluvione in Romagna. I Chiostri del Convento dell’Osservanza di Brisighella apriranno alle 16 e saranno presenti più di 20 vignaioli ai tavoli di degustazione, ed alcuni dei più significativi ceramisti faentini. Questo è il programma di BorgoIndie 2023, che si apre con una “Insolita Masterclass” dedicata all’Albana - coordinata da Iacopo Casadio di Never Wine Alone, accompagnato da Paolo Babini, Francesco Bordini e Giovanni Solaroli - in cui scoprire come i suoli, la vinificazione, l’affinamento e il trascorrere del tempo fanno dell’Albana uno dei vitigni più eclettici della Romagna. La masterclass avrà un numero limitato di partecipanti, è necessario quindi prenotarla (3392921793 - 3395023823).

Alle 18.00 “Verticale Sul Divano”: Fare una rivista, degustare vini, incontrare persone, raccontare. La rivista dedicata al vino Verticale dietro le quinte in un confronto calici in mano tra Martina Liverani (ideatrice di Dispensa) e i suoi ideatori: Jacopo Cossater, Matteo Gallello, Nelson Pari. Nel corso della giornata Francesco Quarna (Radio Deejay) farà girare dischi nel chiostro del Convento e farà ballare al termine della cena. O Fiore Mio proporrà nel corso della giornata una merenda a base di pane e mortadella. La giornata si concluderà con la cena nel refettorio a cura di Francesco Vincenzi del Bistrot La Franceschetta 58, con allestimenti a cura di Garden Bulzaga.

All’ingresso i visitatori interessati a degustare i vini troveranno un calice da degustazione al costo di 15€ (+5€ di cauzione) che consentirà loro di degustare tutti i vini dei produttori e partecipare alla masterclass (previa prenotazione) e a “Verticale sul Divano”. Chi lo desidera potrà acquistare direttamente le bottiglie di vino dai vignaioli. Il ricavato sarà devoluto da Tempi di Recupero ai vignaioli, ristoratori e apicultori maggiormente danneggiati dall’alluvione di maggio e dagli eventi atmosferici di questa estate.