Vini, gin e prodotti d'eccellenza: il tour di 'Tramonto Divino' parte da Cervia e Milano Marittima

Sette tappe tra mare e città d’arte per celebrare i vini e i prodotti d’eccellenza dell’Emilia-Romagna. Dal 21 luglio riparte dalla costa ravennate Tramonto DiVino, il roadshow del gusto dell’Emilia-Romagna, che da 18 anni sposa magistralmente vini e cibi a qualità certificata (Dop e Igp), cultura enogastronomica e turismo, apparecchiando il meglio dell’enogastronomia per turisti, winelover e addetti ai lavori. A testimonianza che Romagna ed Emilia sono pronte a ricevere con le proprie eccellenze, schiere di turisti e visitatori all’insegna dell’ospitalità e della proverbiale accoglienza che ha reso queste terre famose nel mondo.

Attori dello show enogastronomico un nutrito gruppo di sommelier, chef, addetti ai lavori, giornalisti, blogger e storyteller pronti a raccontare al pubblico le perle del gusto messe a disposizione dai Consorzi e dalle cantine regionali. Sui banchi d’assaggio protagonisti saranno una generosa selezione dei 44 prodotti Dop e Igp, abbinati a 30 tipologie di vini a denominazioni fra Doc, Docg e Igt per un ammontare complessivo di circa mille diverse etichette. Ad accompagnare le serate la guida ‘Emilia Romagna da Bere e da Mangiare’ edizione 2023/2024, freschissima di stampa, come sempre a disposizione dei partecipanti della kermesse del gusto, insieme alla novità di un’App dedicata per consultare ogni informazione enogastronomica sul proprio telefonino direttamente dai banchi d’assaggio degli eventi.

“L’Emilia-Romagna si contraddistingue per la varietà e la qualità delle proprie produzioni vinicole, una ricchezza che sa raccontare bene il nostro territorio, la biodiversità e la capacità di fare squadra dell’intera filiera vitivinicola - ha commentato l’assessore regionale Agricoltura Alessio Mammi intervenendo alla presentazione della rassegna-. Tramonto Divino è un’occasione unica per la promozione dei nostri vini, in un connubio tra buon gusto, cibo di qualità e bellezza del territorio, attraverso un tour di eventi condivisi tra le istituzioni, le associazioni, i Consorzi e il sistema complessivo di valorizzazione, che diventa un asset vincente per la nostra regione e per la promozione delle Dop e Igp”.

“Il nostro vino- prosegue l’assessore - vanta un volume d’affari che si aggira attorno ai 490 milioni di euro per le sole denominazioni d’origine e ha volumi ben più grandi per tutta la produzione vinicola delle 16mila imprese presenti sul territorio. Come Regione continuiamo a sostenere il lavoro e il reddito delle imprese vitivinicole, con un occhio attento alla Romagna, dopo i tragici eventi alluvionali di maggio. Le cantine romagnole sono già ripartite e sono al lavoro per continuare a garantire quella qualità e varietà vitivinicola che ci contraddistingue in tutto il mondo”.

Le prime due tappe a Cervia e Milano Marittima

Si comincia a Cervia il 21 luglio con il Craft Gin Summer Fest un’anteprima dedicata ai gin artigianali in matrimonio creativo e contemporaneo con i prodotti food del territorio. A rendere originale la formula del Gin Fest cervese, ecco infatti l’abbinamento con i prodotti certificati, le bollicine e gli altri spirits dell’Emilia Romagna a cura di Enoteca Regionale. Un matrimonio di creatività nel segno del food pairing, cioè l’arte di accompagnare i cibi e le preparazioni tradizionali con cocktail e gin tonic, per un mix di sicuro effetto. Location di prestigio dell’evento il cuore del borgo cervese, fra la Torre San Michele e gli antichi Magazzini del Sale.

Il 28 luglio si entra nel vivo della kermesse con l’appuntamento nel ‘salotto buono’ di Milano Marittima fra la centralissima Rotonda Primo Maggio e Viale Gramsci. In degustazione durante l’evento i vini delle cantine romagnole dei territori di Imola, Ravenna Faenza e Rimini, insieme a una corposa selezione di vini emiliani. In abbinamento i prodotti food dell’Emilia Romagna serviti tal quali da allievi e docenti dell’istituto Pellegrino Artusi di Forlimpopoli o trasformati grazie alla collaborazione dello chef resident dell’attiguo Sporting, il locale partner di tappa. Ospite d’onore a Milano Marittima le bollicine romagnole a marchio Novebolle, (il brand collettivo nato in seno al Consorzio Vini di Romagna per promuovere la nuova Doc Romagna Spumante) che saranno allestite in una vera e propria lounge creata all’interno della Rotonda Primo Maggio e abbinate alle ostriche di Cervia.