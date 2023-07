"Vino e Vinili" con Caterina alla Rocca di Riolo

Nel mese di luglio la Rocca di Riolo Terme si anima con visite guidate diurne e notturne, Escape Room, degustazioni, concerti e dj-set. La novità da non perdere è “Vino e vinili con Caterina”, una nuova visita guidata che unisce cultura, musica a degustazioni in programma tutti i lunedì sera del mese.

Da lunedì 3 luglio e per tutti i lunedì del mese alle ore 20 la Rocca propone “Vino e vinili con Caterina”, una visita guidata in compagnia di Caterina Sforza dal borgo di Riolo, fino al cortile e alle casematte della Rocca. Al termine nel fossato del castello degustazione di vini e prodotti del territorio con la presenza di cantine locali e dj-set a cura di Clips Rag & Rock. Un viaggio sensoriale tra presente, passato e futuro che porta il visitatore alla scoperta di Riolo e la sua Rocca. Lunedì 3 e 31 luglio è presente la Tenuta Nasano, un’azienda nata nel 1964 a gestione familiare da tre generazioni, che produce 17 etichette tra vini bianchi, vini rossi, vini spumanti e vini passiti. La tenuta, situata sulle colline tra Riolo Terme e Imola, nella Vallata del Rio Sanguinario, segue i canoni imposti dalla lotta integrata, che garantisce un bassissimo impatto ambientale e contemporaneamente aumenta la qualità dei vini. Lunedì 10 luglio è la volta dell’Azienda Agricola Vignoli, una realtà a conduzione famigliare nata alla fine degli anni ’70, che oggi produce fino a 15.000 bottiglie tra DOP e IGP e una consistente quota di vino sfuso. L’azienda ha 18 ettari di terreno impiantati a vigneto, le cui uve vengono interamente lavorate in cantina, frutteto e una quota di terreno dedicata all’orto, ai frutti dimenticati e allo Scalogno di Romagna Igp. Infine, per gli appuntamenti di lunedì 17 e 24 luglio è protagonista l’Azienda Vitivinicola I Casini, nata a metà degli anni ’50, con vigneti situati nell’alta Valle del Senio dell’Appennino tosco-romagnolo, ai confini tra le province di Ravenna e Bologna. L’Azienda si estende su 30 ettari di terreno collinare meravigliosamente esposto al sole, di cui 12 occupati dai vigneti impiantati a Sangiovese, Albana, Trebbiano, Barbera e Pignoletto.

Luglio prevede per ogni sabato alle ore 21 “Alla corte di Caterina”, una visita guidata all’ interno della Rocca Sforzesca in compagnia di Caterina Sforza in persona. La visita ripercorre la storia della Rocca di Riolo, dalla costruzione della prima torre alle ultime modifiche apportate dalla famiglia Riario Sforza.

Venerdì 7 luglio dalle ore 20 è in programma “Maledetta”, una Escape Room per adulti.

In un’ora di tempo i partecipanti devono risolvere enigmi e indovinelli per fuggire dalla Rocca.

Venerdì 14 luglio alle ore 20.30 torna “Occhio al fantasma”, una visita guidata al buio alla ricerca dei tre fantasmi che vivono nel castello con caccia al tesoro finale. La visita è adatta a bambini e ragazzi.

Martedì 18 luglio alle ore 21 nel cortile interno della Rocca è previsto il concerto gratuito del TRIO LEONARDO organizzato da Emilia Romagna Festival.

Venerdì 21 luglio dalle ore 18 è in programma “Salviamo la principessa”, una Escape Room per bambini e famiglie. In un’ora di tempo i partecipanti devono aiutare la principessa a scappare dalle grinfie dell’orco malvagio che si nasconde nei sotterranei della Rocca di Riolo.

Sabato 29 luglio in occasione della fiera dello scalogno, alle ore 17 e alle ore 19 hanno luogo due presentazioni nel cortile della Rocca di Riolo curate da Geolab al fine di presentare pubblicazioni e cataloghi di loro produzione.

Per partecipare alle attività è necessario acquistare i biglietti online su shop.atlantide.net nella sezione dedicata alla Rocca di Riolo Terme.

Per info e prenotazioni:

335 1209933

roccadiriolo@atlantide.net

www.atlantide.net/roccadiriolo