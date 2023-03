Degustazioni di vino e street food: nuova veste e location per "Cantine in Città"

Dopo due anni di forzata assenza, torna Cantine in Città in una veste rinnovata e in una nuova location, lo spazio espositivo delle Artificerie Almagià a Ravenna. Cantine in Città sarà una giornata di incontro tra i produttori (presenti da ogni parte d’Italia) e i consumatori di vino, offrendo la possibilità ai diversi vignaioli presenti di narrare la propria storia, e ai "winelovers" di respirare e nutrirsi della loro passione degustando e, volendo, acquistare, grazie anche al buono compreso nel biglietto. Verrà inoltre data la possibilità gratuita a tutti gli imprenditori del settore di accedere alla manifestazione per conoscere e incontrare le realtà enologiche presenti.

Quella che dovrebbe essere la 5^ edizione, prende il nome di “Cantine in Città 2023” e si terrà sabato 11 marzo, dalle 12 alle ore 19, con il Patrocinio del Comune di Ravenna. Lo staff di appassionati che ha organizzato le precedenti edizioni, è pronto per ripartire sotto la guida dell’imprenditore Andrea Rondinelli dell’Osteria Dalla Zabariona, da sempre attento alla realtà enologica e gastronomica del territorio, e dalla collaborazione di Matteo Bergamaschi del Teodora Caffè. Nelle passate edizioni hanno partecipato complessivamente più di 100 cantine e circa 1000 visitatori.

Tra le 31 cantine presenti, si è puntato sia su una forte rappresentanza del territorio romagnolo, sia sul cercare di coprire ogni zona d’Italia. Più della metà delle cantine viene da quasi tutta Italia, dal Piemonte alla Sardegna passando per Friuli e Campania, per portare nella nostra città nuove realtà da conoscere sia per gli appassionati che per i nostri imprenditori. Punto di forza della manifestazione è l’Ugolino: un oggetto (che non sarà svelato prima dell’inizio della fiera) che ciascun partecipante riceverà compreso nel prezzo d’ingresso, valido come buono acquisto da 5 euro per ogni prodotto in vendita.

Saranno inoltre disponibili due banchi di street food per chi volesse mangiare in ogni momento della giornata (non compresi nel prezzo d’ingresso): da Verucchio si potranno gustare i salumi de La Madia di Verucchio di Messer Michele pronto a presentare le eccellenze della nostra terra; dalle Marche Le Terre del Cardinal Montelpare un collettivo composto da produttori di vino, di salumi genuini prodotti dalle carni di maiali allevati allo stato semi-brado come una volta, di confetture sapientemente lavorate dai frutti tipici della zona, come la mela rosa, di olive e olio, di cereali e farine. Il costo del biglietto in cassa è di 25 euro (22 per soci AIS, AIES, ONAV, FISAR, GO WINE). Prevendite su EventBrite.