Vintage e mercatini tornano in Darsena con La Pulce d'Acqua

Indirizzo non disponibile

Ancora atmosfere “vintage” con il mercatino dell’usato in Darsena: la Pulce d’Acqua ritorna sabato 28 agosto, dalle 8.30 alle 18.30. Importante sottolineare che per accedere al luogo di esposizione è indispensabile essere in possesso del Green Pass.

La Pulce d’Acqua, la fiera del riciclo, consente a tutti di acquistare a prezzi contenuti libri, bijoux, oggettistica, abbigliamento, giochi. Tra i banchi del mercatino non è raro trovare pezzi unici e storici e riannodare il filo dei ricordi, facendo un tuffo nel passato e rivivendo la tradizione, anche attraverso oggetti simbolo della Romagna.

I successivi appuntamenti de La Pulce d’Acqua si terranno alla domenica: il 12 e il 26 settembre, il 10 e il 24 ottobre, il 7 e il 21 novembre; per la data dell’8 dicembre il giorno è mercoledì.