Vintage, giocattoli e sorprese sulle bancarelle della Pulce d'acqua

Nel weekend all’insegna della “Notte d’Oro – Spazi Aperti” ritorna La Pulce d’Acqua: appuntamento in Darsena a Ravenna domenica 24 ottobre dalle 8.30 alle 18.30. Questa edizione “speciale” del mercatino dell’usato vuole celebrare la grande notte ravennate e, appunto, gli spazi della città ricchi di fascino e di storia: come in questo caso la Darsena.

Il mercatino è ormai diventato un appuntamento fisso: tra i suoi banchi oggetti di un passato più o meno lontano, ma sempre ricchi di fascino: dai libri ai bijoux, dai giocattoli all’abbigliamento. Quali sono le nuove tendenze? Ultimamente sono di gran moda tra il pubblico anche i complementi di arredo “vintage”. Vecchie insegne, scatole di latta con marchi famosi, cartelloni di film d’epoca finemente disegnati, possono infatti dare un tocco di “modernariato” agli ambienti domestici, creando suggestivi rimandi al passato.