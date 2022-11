Violenza di genere, un incontro dedicato ai diritti delle donne iraniane

Mercoledì 23 novembre alle ore 18, alla sala Buzzi della seconda circoscrizione in via Berlinguer a Ravenna, Potere al Popolo e Rifondazione Comunista dedicano la giornata internazionale contro la violenza sulle donne alle sorelle iraniane. L'iniziativa vedrà come ospite Marisa Iannucci, islamologa, che illustrerà la condizione della donna nell'Islam. A seguire verrà proiettato il video "Donna, Vita, Libertà", realizzato da Sohyla Arjmand, che testimonia le brutali persecuzioni di cui sono vittime le donne in Iran.