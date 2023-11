Il violoncello di Giacomo Fossa incontra il pianoforte di Pietro Ceresini

Domenica 26 novembre dalle ore 11, alla Sala Corelli del Teatro Alighieri, risuoneranno le note del violoncello di Giacomo Fossa e del pianoforte di Pietro Ceresini. Il concerto rappresenta il penultimo appuntamento dei Concerti della Domenica curati dall’Associazione Mariani con il sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna.



Entrambi parmigiani, il violoncellista Giacomo Fossa e il pianista Pietro Ceresini vantano curricula degni di nota. Figlio d’arte con il padre violoncellista al Teatro Regio, Giacomo Fossa si è diplomato al Conservatorio della sua città, sia in Violoncello, a 19 anni, che in Composizione. Ha frequentato i corsi dell’Accademia Chigiana di Siena per la Direzione d’orchestra e si è perfezionato sia come violoncellista con David Geringas, Enrico Bronzi, Giovanni Gnocchi, sia in Musica da Camera con Georg Öquist E’ stato premiato alla prestigiosa Rassegna Nazionale d’Archi “Mario Benvenuti” di Vittorio Veneto. Ha suonato in città italiane come Roma e Milano e si è esibito in sedi quali il Teatro Regio di Parma, gli Amici di Verdi di Busseto, Sala Bossi del Conservatorio di Bologna, Sala Folco Portinari di Firenze, Cattedrale di Ferrara.



Dal canto suo Pietro Ceresini ha iniziato a sei anni lo studio del pianoforte esibendosi a sette presso il Teatro di Parma. Dopo gli studi al Conservatorio di Parma, si è diplomato e perfezionato a Roma all'Accademia di Santa Cecilia. Nel 2009 ha conseguito il diploma di Composizione, prima di trasferirsi in Germania dove ha intrapreso il corso di Master a Lubecca e a Friburgo. Si è esibito presso istituzioni di rilievo come l’Auditorium della Conciliazione a Roma, il Teatro Farnese e La Casa della Musica a Parma ed è stato ospite dei festival pianistici di Spoleto, Pontino di Musica, del Centro de musica de Belem a Lisbona e dell’Istituto Italiano di cultura a Strasburgo. Attualmente insegna pianoforte presso la Musikhochschule di Freiburg e il Tiroler Landeskonservatorium di Innsbruck in Austria.



Il programma del concerto prevede di Ludwig van Beethoven Variazioni sul tema di “See, the conquering hero comes”, dal Judas Maccabäus di Händel, Variations concertantes op.17 di Felix Mendelssohn, il brano di Charles Hubert Parry Jerusalem, poema di William Blake, una nutrita selezione di brani di Sergej Rachmaninov tra cui Melodie nella versione per violoncello e pianoforte di Giacomo Fossa, e un brano composto da Giacomo Fossa per violoncello e pianoforte nello stile di Rachmaninov dal titolo Nocturne.